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РФ задаст США, Великобритании и Австралии вопросы в связи с созданием AUKUS

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона передала Вашингтону ряд вопросов в связи с созданием нового партнерства по безопасности AUKUS, планирует адресовать вопросы также коллегам из Австралии и Великобритании, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тема AUKUS не входит в повестку дня (предстоящих переговоров РФ и США по стратстабильности в Женеве - ИФ), она будет на заднем плане, но AUKUS как таковой, несомненно напоминает нам о том, насколько легко, "непринужденно" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, приверженность которым они всегда заявляют и призывают других твердо следовать", - сказал Рябков.

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"Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, который мы уже передали американской стороне. Мы их же зададим австралийским коллегам, мы в процессе их озвучивания британским коллегам", - добавил замминистра.

Он отметил, что, "среди прочего, эти вопросы включают такой аспект: как гипотетическая передача корабельного топлива обогащением 90% соотносится с требованиями нераспространения, как это соотносится с обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях".

"Мы этим будем заниматься", - резюмировал Рябков.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

МИД РФ AUKUS

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