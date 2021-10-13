В Совбезе РФ сочли, что военный альянс AUKUS ставит под удар систему безопасности в Азии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал создание военного альянса AUKUS авантюрой США, подрывающей основы стабильности в Азии.

"Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома - имею в виду AUKUS - под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - ИФ) и других региональных объединений, а также вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия", - заявил Патрушев на открытии XVII совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

"Таким образом, Запад отчаянно пытается сохранить свое политическое, военное и экономическое доминирование в условиях набирающей обороты тенденции укрепления новых мировых центров", - считает секретарь СБ РФ.

По его мнению, западные страны и блок НАТО пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем - "но в попытке перенацелить общественное недовольство на мнимого внешнего врага в лице России или Китая они зашли слишком далеко".

"США должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, за обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он отметил, что в целом ситуация в мире неуклонно деградирует и становится все менее предсказуемой. "Договоренности в сфере контроля над вооружениями нарушаются, повышается вероятность возникновения острых вооруженных конфликтов в различных регионах мира, искусственно создаются новые разделительные линии и блоки", - заявил Патрушев.

По его словам, также обостряются территориальные претензии, усиливается борьба за доступ к стратегическим ресурсам и рынкам сбыта, за контроль над торговыми маршрутами, все чаще фиксируются попытки размывания международного права.

Кроме того, "мировые проблемы осложняются попытками отдельных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности".

Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия создали военный альянс AUKUS. По заявлениям лидеров трех стран, он призван защитить их интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. Первой инициативой в рамках нового альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.