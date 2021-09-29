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Group-IB уверена в невиновности своего основателя Ильи Сачкова

Руководство компанией пока перейдет к другому основателю - Дмитрию Волкову

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Group-IB выразили уверенность в невиновности основателя и руководителя компании Ильи Сачкова, арестованного по делу о государственной измене.

"Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации", - говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

Согласно информации, юристы Group-IB изучают постановление суда об аресте Сачкова.

Вместе с тем, пояснили в компании, Group-IB не комментирует обстоятельства дела и выдвинутые против Сачкова подозрения "в связи с проведением процессуальных действий".

Второй основатель Group-IB Дмитрий Волков возьмет руководство организацией на себя на ближайшее время, заявили в компании.

Лефортовский суд Москвы накануне арестовал Сачкова до 27 ноября по ходатайству следствия. Бизнесмену вменяется государственная измена, пока он находится в статусе подозреваемого. Официально о фабуле дела не сообщалось. Материалы уголовного дела засекречены.

В Group-IB сообщили, что накануне в московской штаб-квартире компании по России и СНГ прошли оперативные мероприятия. Их причину в компании не уточнили. Согласно сообщению, "обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме".

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB Илья Сачков

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