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ЦИК РФ передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России"

ЦИК РФ передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России"
Агитационный предвыборный баннер партии "Единая Россия"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение передать другим кандидатам 66 вакантных мандатов партии "Единая Россия", в том числе от главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителя центра "Сириус" Елены Шмелевой и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Согласно постановлению ЦИК, среди тех, кому передаются вакантные депутатские мандаты ЕР - заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, а также член Общественной палаты России Мария Бутина.

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В пятерку федерального списка партии "Единая Россия" вошли Шойгу, Лавров, Шмелева, Проценко и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее стало известно, что Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов.

Кроме того, отказались от думских мандатов три представителя КПРФ: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов.

Избранный депутат Госдумы по спискам ЛДПР Кирилл Правдин отказался от своего мандата в пользу Бориса Пайкина.

Кроме того, от мандатов отказались избранные депутаты от "Новых людей" Сергей Кусмаков и Денис Шитов.

Таким образом, всего от указанных партий будет передано 72 депутатских мандата.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам прошедших выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. По ее словам, КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Голосование на выборах различного уровня проводилось с 17 по 19 сентября. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней в 85 субъектах РФ.

ЦИК Центризбирком Единая Россия

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