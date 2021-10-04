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Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову
Актер Владимир Машков
Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России планирует передать депутатский мандат "Единой России" российскому актеру, художественному руководителю "Табакерки" Владимиру Машкову.

Соответствующий проект постановления комиссии будет рассматриваться на заседании ЦИК РФ в понедельник, 4 октября.

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Вакантный мандат передается от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Кроме того, Центризбирком России планирует передать депутатский мандат "Единой России" Дмитрию Вяткину и Елене Цунаевой.

Также ЦИК РФ на заседании комиссии планирует зарегистрировать 60 депутатов от четырёх парламентских партий: три человека от КПРФ, одного - от ЛДПР, двух - от партии "Новые люди"; 54 - от "Единой России", среди них - замглавы Минтруда Ольга Баталина, член Общественной палаты РФ Мария Бутина и Василий Пискарев, который в седьмом созыве Госдумы возглавлял комитет по безопасности и противодействию коррупции.

ЦИК Центризбирком Единая Россия Владимир Машков

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