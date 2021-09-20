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Хроника последних дней СССР

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, скорее всего, откажутся от мандатов депутатов Госдумы после победы партии "Единая Россия" на парламентских выборах в России, сообщили "Интерфаксу" три информированных источника, знакомых с ситуацией.

Также, по данным источников, не пойдет в Госдуму главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Потенциально в нижней палате парламента могут оказаться глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова, сказал один из источников.

Между тем, второй источник сказал "Интерфаксу", что депутатский мандат сохранит только Кузнецова.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова составляли первую пятерку партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму по федеральному округу. На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин отвечал на вопрос - останутся ли на своих должностях министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда глава государства отметил, что решение - идти или не идти в Думу - должны принимать сами кандидаты.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным после обработки 90,3% протоколов, "Единая Россия" лидирует на думских выборах, набирая 49,65% голосов избирателей по федеральным спискам.

Согласно данным по одномандатным округам после обработки 90,19% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 196 округах.

Сергей Лавров МИД Сергей Шойгу Анна Кузнецова Единая Россия Госдума

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