Источник узнал, что Баталиной могут предложить стать врио губернатора

Владимирскую область снова может возглавить единоросс

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, вероятно, откажется от мандата депутата Госдумы и ей могут предложить стать врио губернатора Владимирской области, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Баталина, скорее всего, откажется от мандата депутата Госдумы", - сказал собеседник агентства. Вероятность этого он оценил как весьма высокую.

По его данным, Баталиной могут предложить возглавить администрацию Владимирской области.

Ранее 29 сентября Центризбирком России своим постановлением принял решение передать другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России", от которых отказались лидеры федерального и региональных списков партии, в том числе глава МИД и глава Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Среди тех, кто получит эти мандаты, ЦИК назвал Баталину и члена Общественной палаты России Марию Бутину.

В этот же день пресс-служба администрации Владимирской области сообщила, что губернатор Владимир Сипягин решил стать депутатом Госдумы. На выборах в Госдуму он входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским.

Сипягин занимает должность губернатора Владимирской области с 8 октября 2018 года. Тогда на выборах он обошел кандидата-единоросса.

Баталина была депутатом Госдумы 6-го и 7-го созывов. В частности, занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. 28 февраля 2020 года назначена заместителем министра труда и социальной защиты РФ. В связи с этим 3 марта 2020 года Госдума досрочно лишила Баталину депутатских полномочий. В связи с переходом на работу в министерство, президиум генерального совета "Единой России" принял решение освободить Баталину от должности заместителя секретаря Генсовета партии по ее просьбе.

Баталина остается членом президиума Генсовета "Единой России".