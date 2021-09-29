В МВД пообещали начать выдворять после 30 сентября иностранцев-нелегалов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД после 30 сентября смогут принимать меры вплоть до выдворения из страны нелегальных мигрантов, которые не узаконили свое право нахождения в России, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она сослалась на нормы федерального закона №115, которые начнут распространяться на не успевших легализоваться.

По ее данным, сейчас в России находится 7 млн мигрантов, среди них есть "незначительное число нелегальных".

В России с 2020 года из-за пандемии иностранцам приостановили течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания в России и им разрешили не переоформлять документы до 16 июня 2021 года.

В июне стало известно, что в миграционные отделы полиции стали выстраиваться огромные очереди иностранцев, которые хотели успеть легализоваться в срок.

Президент Владимир Путин 15 июня продлил им срок временного пребывания в России до 30 сентября. До того момента у них было время для оформления документов на новый период жизни в России или на самостоятельный отъезд.

Также с 1 октября прекращает свое действие временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному удалению за пределы России, с последующим установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности пребывания (проживания) в России, неразрешении въезда и сокращении срока временного пребывания.

Временные меры не распространялись на нарушителей закона или общественного порядка