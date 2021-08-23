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30 лет назад: хроника последних дней СССР

МВД рекомендовало мигрантам урегулировать правовой статус в РФ до 30 сентября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В МВД России рекомендуют иностранным гражданам урегулировать собственное правовое положение в РФ до окончания срока действия указа президента во избежание очередей.

Как напомнили в МВД, указ президента РФ, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства обратиться в территориальные органы ведомства с заявлением об урегулировании правового положения без наложения санкций истекает 30 сентября 2021 года.

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Также с 1 октября прекращает свое действие временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному выдворению из РФ, с последующим установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности пребывания в РФ.

В связи с распространением COVID-19 в России с 2020 года было приостановлено течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживание данной категории граждан в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период. В июне президент России Владимир Путин пролонгировал действие соответствующего указа до 30 сентября 2021 года.

МВД

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