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Свердловский вице-губернатор Бидонько перейдет в Госдуму

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил "Интерфаксу", что переходит на работу в Госдуму. Кто его сменит в администрации региона, он не знает.

После минувших выборов он уже отказался от мандата депутата свердловского Заксобрания.

В апреле 2021 года Бидонько в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона и Госдуму. По линии Госдумы он набрал более 21,5 тысячи голосов и занял пятое место, по линии Заксобрания (Краснотурьинская территориальная группа) - первое место и более 8,3 тысячи голосов.

Свердловская область Сергей Бидонько Единая Россия Госдума

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