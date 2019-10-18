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Чиновники и буддисты договорились об очередности взрывов и паломничества у горы Качканар

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области власти, буддисты и компания "Евраз Качканарский ГОК" нашли компромисс в споре о праве на гору Качканар, где на участке титаномагнетитового местрождения двадцать лет находится монастырь "Шад Тчуп Линг". Они договорились, что буддисты будут посещать свои святыни по графику с учетом взрывных работ на месторождении.

Трехстороннее соглашение подписали представители администрации региона, руководства ГОКа и общины, рассказал на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Бидонько. Следить за выполнением договоренностей будет рабочая группа. Бюджетных средств на их исполнение не потребуется.

По его словам, монастырю выделят участок в безопасном месте, проведут к нему дорогу и разрешат построить хозяйственно-бытовые и культовые постройки на безопасном расстоянии от разработок.

"Все это прописано и с точки зрения финансирования, и с точки зрения сроков. После того, как все это будет сделано, это примерно до конца 2020 года. И, соответственно, после этого у общины будет, когда они уже переедут со старого места, у них будет возможность периодически по графику согласованно с ГОКом совершать паломничество к местам, где у них религиозные святыни. По графику, потому что вопрос производства взрывных работ", - сказал чиновник.

Работу ГОКа Бидонько назвал приоритетом для региона. Он добавил, что в соответствии с производственной программой предприятие вплотную подходит к монастырю, так что возник выбор - или остановить развитие ГОКа, или переселять монастырь. Остановки ГОКа регион не допустил бы, добавил он.

В 2016 году Evraz уже собирался снести монастырь, а суд узаконил это решение еще в 2014 года. Судебные приставы несколько раз пытались выселить монахов.

Монастырю предлагали перенести культовые сооружения на гору Мохнатка, за три километра от Качканара, а ГОК был готов помочь им с переездом.

Земля под монастырем находится в федеральной собственности. Представитель буддистской общины говорил журналистам, что храм построили в 1995 году на месте, которое указал бурятский лама, и что священные ступы перенести оттуда нельзя. Община не раз пыталась оформить эту землю в собственность, но получала отказ.

Свердловская область Шад Тчуп Линг Качканар Evraz Качканарскимй ГОК Сергей Бидонько

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