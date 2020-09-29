Свердловские чиновники обеспокоены происходящим в Среднеуральском монастыре

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве Свердловской области очень обеспокоены ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, который контролирует отлученный от церкви схимонах Сергий (Романов), и следят за происходящим, заявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Он отметил, что это внутрицерковная проблема, светские власти по мере своих возможностей и влияния стараются "эту ситуацию сгладить", но пока видимых результатов не получают.

По его словам, в данной ситуации "все очевидно", и все, что находится на территории монастыря, принадлежит Екатеринбургской епархии и РПЦ: "Раз не удается договориться путем переговоров, надо будет исходить из того, что (...) земля выделена епархии, все сети, коммуникации, все договора заключены на епархию, оплата всех коммунальных услуг производится епархией, то есть это фактически комплекс, принадлежащий Русской православной церкви".

Вице-губернатор выразил сожаление, что конфликт дошел "до крайнего состояния", когда вопрос решается церковным судом, а Сергия отлучают от церкви. "Безусловно, такие моменты репутационно не идут никому на пользу", - резюмировал Бидонько.

Весной духовник Среднеуральского женского монастыря, тогда еще схиигумен Сергий сделал ряд обращений с призывом не верить в пандемию коронавируса и не подчиняться решениям Роспотребнадзора и РПЦ, связанными мерами по ограничению распространения инфекции.

Сначала ему запретили проповеди, потом его запретили в служении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии признал Романова виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил Романова от церкви и направил это решение на утверждение правящему архиерею.

Светские суды штрафовали Сергия за разжигание вражды и распространение фейков. В суды схимонах не ходит, он с середины июня находится в Среднеуральском монастыре и не собирается оттуда уходить. Из обители ушли настоятельница и часть монахинь, со схимонахом остаются около 150 насельниц. Представители епархии собираются заручиться помощью МВД, чтобы их пустили в монастырь.