В Ульяновской области введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ряд мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Ульяновской области, будет введен в регионе с ноября, речь, в частности, идет о системе QR-кодов, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"С 1 ноября начнут действовать дополнительные ограничения. Массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР", - говорится в сообщении.

Эти же условия будут действовать для посетителей выставок, концертов, общепита, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров и театров.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Ульяновской области продлен до 1 декабря. Власти ограничили посещение ТЦ детьми без взрослых, приостановили работу кружков и секций и установили лимит на число гостей при торжественных регистрациях брака.

Это не первый регион Поволжья, где с начала текущей недели анонсировали аналогичные меры, направленные на борьбу с COVID-19.

Как сообщалось, в Самарской области и Пермском крае вводится система обязательных QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или факт перенесенной инфекции. Документы будут необходимы для посещения спортивных и культурных мероприятий.

Ранее QR-коды были введены в Пензенской области, Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.