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В Ульяновской области детям запретили ходить в ТЦ без родителей

Посещать театры и кино в регионе можно будет только с QR-кодом или ПЦР-тестом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности в Ульяновской области продлевается еще на два месяца, принимаются новые ограничительные меры, сообщил избранный губернатор региона Алексей Русских на заседании областного Заксобрания.

Замруководителя администрации губернатора Алексей Преображенский сообщил, что режим повышенной готовности указом главы региона продлевается до 1 декабря. "С 1 октября предлагается ввести ряд дополнительных ограничений: ограничить допобразование несовершеннолетних, оставить в школах в небольших группах. Ограничивается численность при регистрации брака в торжественной обстановке - не более 10 человек. Кроме того, приостанавливается доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения родителей", - сказал он.

Преображенский отметил, что "все развлекательные мероприятия, работа кинотеатров, театров будут переведены на работу при предъявлении QR-кода, кто перенес заболевание или вакцинировался, или ПЦР-теста".

Русских объяснил введение ограничений тем, что тревожная ситуация в связи с распространением коронавируса сохраняется. "Ульяновская область продолжает оставаться в антилидерах по ряду показателей. Высокий уровень заболеваемости, летальность выше среднероссийской. При этом низкий процент вакцинируемых - всего 42,5%. Значительно превышен эпидпорог по ОРВИ", - сказал он.

Ранее со ссылкой на Роспотребнадзор региона сообщалось, что с начала сентября увеличилось число случаев заражения коронавирусом подростков в возрасте от 15 до 17

Ульяновская область коронавирус

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