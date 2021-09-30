Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" завершена, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "ГамКовидВак" или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета", - сказал Мурашко в четверг на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Получив новые данные о больших, огромных объемах исследования - это более 23 тыс. человек - фактически мы сегодня видим хороший профиль безопасности, и институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины", - отметил он.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН. Также зарегистрирована вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время еще не используется.