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"Лаборатория Касперского" предупредила о рассылке вируса от имени одного из финрегуляторов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" предупредила, что с 29 сентября пользователям рассылается письмо якобы от имени одного из российских финансовых регуляторов с вредоносным вложением.

Это файл в формате .pdf с запросом документов. На самом деле в нем вредоносный софт для удаленного доступа к компьютеру получателя письма.

Эксперты "Лаборатории Касперского" уже зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения.

Корреспондент "Интерфакса" в пятницу столкнулся с подобной рассылкой, которая распространялась адресатом, маскирующимся под ФНС России (письмо пришло якобы от сайта nalog.ru) - письмо попало в спам.

Лаборатория Касперского ФНС

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