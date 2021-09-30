Вор осужден за попытку обокрасть петербургского нефролога, обвиняемого в убийстве жены

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга приговорил к 1,5 годам колонии особого режима вора, который попытался обокрасть опечатанную квартиру бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве супруги, сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы,.

Как установил суд, днем 16 апреля Сергей Хомяков распилил лобзиком фанеру на чердаке над квартирой на улице Чапыгина, через образовавшееся отверстие пробрался в жилище и попытался похитить украшения, купюру номиналом 10 мальдивских руфий (по курсу ЦБ РФ на момент совершения преступления это 48,94 рубл]), а также десять пластиковых банковских карт Сбербанка, но был задержан полицейскими. Похищенное имущество на общую сумму около 14,3 тыс. рублей у мужчины изъяли.

По данным пресс-службы, собственником квартиры и потерпевшей по делу является дочь Земченкова. Женщина уточнила в суде, что по данному адресу фактически проживал ее отец с супругой и двумя детьми. Входная дверь в квартиру была опечатана.

Земченков - бывший главный нефролог Петербурга, обвиняемый в убийстве супруги. С апреля он находится под стражей. По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире на улице Чапыгина Земченков во время ссоры неустановленным способом убил супругу Ирину, затем расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено дело об убийстве.

В апреле в региональном главке МВД сообщали о возбуждении дела по факту попытки кражи из квартиры на улице Чапыгина. Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что преступление совершено в опечатанной квартире Земченковых, на месте был задержан ранее судимый безработный петербуржец.