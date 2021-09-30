Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве

Фото: Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в четверг арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, подозреваемого в мошенничестве.

"Судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября в отношении Евгения Зака, состоящего в должности управляющего директора ПАО "Сбербанк", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По ее словам, также под стражу заключены управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Предположительно, все трое арестованы по делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Как ожидается, постановления суда будут обжалованы. Всем фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупной форме).

По данным источника "Интерфакса", дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стали ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - сказал источник "Интерфакса".

По его словам, ущерб, причиненный государству, составил по оценке следствия 50 млн. руб. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, курировавшихся Раковой.