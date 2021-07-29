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В Тюмени уничтожены два боевика ИГ, планировавшие теракты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о выявлении в Тюменской области ячейки последователей запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), при задержании уничтожены ее лидер и его сообщник.

В состав ячейки сторонников ИГ "входили граждане одной из республик центрально-азиатского региона", сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, члены ячейки планировали по указанию зарубежных эмиссаров теракты на объектах массового пребывания людей.

В ночь на четверг, 29 июля, при задержании главаря ячейки и его сообщника, пытавшихся извлечь "средства террора" из тайника на окраине Тюмени, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы, заявили в ЦОС.

В ЦОС отметили, что в ходе спецоперации никто из гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

"В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература", - говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 30, 205, 222, 317 (подготовка к теракту, незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В ФСБ не уточнили личности уничтоженных боевиков, а также не раскрыли других подробностей спецоперации.

ФСБ Тюмень

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