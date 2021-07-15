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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Предполагаемый террорист, получавший инструкции из Сирии, задержан

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве предотвращен теракт, планировавшийся в местах массового скопления людей, сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы задержали в столице гражданина РФ, который намеревался совершить теракт, подорвав самодельное взрывное устройство, говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

В ФСБ отметили, что инструкции предполагаемый террорист получал из Сирии.

"В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций", - говорится в сообщении.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В ФСБ отметили, что "личность террориста в интересах следствия не разглашается".

Москва ФСБ Сирия

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