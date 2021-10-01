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Россиянам начали предлагать вакцинные туры в Хорватию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российским туристам, помимо Сербии и Германии, стали доступны вакцинные туры в Хорватию, где также предлагают привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Интерес россиян к поездкам в Европу с целью вакцинации от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA), растет. Такие туры в Сербию пользуются ажиотажным спросом. В ассортименте туроператоров появилась еще одна страна, куда можно отправиться за зарубежной вакциной. В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и однокомпонентной - Johnson& Johnson/Janssen", - сказала она.

Как отметила Ломидзе, туристы могут сделать прививку от COVID-19 бесплатно во многих городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации, в Загребе и окрестностях. Иностранные граждане, в том числе и туристы, могут привиться в пунктах вакцинации для местных жителей - в локальных здравоохранительных учреждениях, специальных пунктах вакцинации.

Делать прививку лучше по предварительной записи, при себе нужно иметь загранпаспорт.

Стоимость вакцинных туров в Хорватию начинается от 28 тыс. рублей на человека за 4 ночи. В нее входит авиаперелет (в Загреб, Дубровник, Сплит или Пулу - по выбору туриста), проживание в выбранном отеле с питанием, трансфер аэропорт - отель - аэропорт, помощь в записи на вакцинацию, медицинская страховка. За дополнительную плату можно организовать и трансфер с сопровождением до пункта вакцинации.

Как сообщалось, российские туроператоры в сентябре начали предлагать вакцинные туры за рубеж, в ходе которых туристы могут привиться одной из вакцин, одобренных ВОЗ. Чаще всего с этой целью россияне выезжают в Германию и Сербию.

Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
АТОР Майя Ломидзе Коронавирус Хорватия

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