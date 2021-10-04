Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Коронавирусом в России заболевают всего 2% вакцинированных граждан, в основном в легкой форме, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня из числа вакцинированных заболевают всего 2%, и то в основном это легкое течение", - сказал Мурашко журналистам на форуме "Биотехмед" в понедельник.

"Абсолютное большинство" госпитализируемых с COVID-19 граждан не получали прививки, добавил министр.

Мурашко напомнил, что вакцинированным от коронавируса следует как можно скорее привиться и от гриппа.

"В прошлом году у нас уровень заболеваемости был низким, мы вакцинировали большое количество - почти 60%, но для того, чтобы иммунитет держался в популяции против гриппа, в том числе уже известных штаммов, нужно обновлять и вакцинировать население. Иммунитет против гриппа держится в пределах 6-7 месяцев", - отметил глава Минздрава РФ.