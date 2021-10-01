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В Кремле обеспокоены динамикой распространения COVID-19 в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране, власти регионов принимают меры, исходя из обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас меры принимаются, что называется, "на земле", регионы реагируют, вы видите - все по-разному, все вводят разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться (ситуация) дальше. Пока динамика плохая", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с коронавирусом в России.

Отвечая на вопрос, достаточны ли меры, которые принимаются регионами, он сказал: "Каждый регион принимает самостоятельно эти решения, эти меры не статичны, они могут сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек".

Вместе с тем, по его словам, ситуация в данный момент отличается от той, которая послужила введению в прошлом году локдауна. "Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная. Вы можете это легко сами сопоставить и увидеть", - сказал пресс-секретарь президента.

По данным оперштаба, обнародованным в пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 522 случая - это максимальное значение с 22 июля, смертность обновила антирекорд - умерли за сутки 887 пациентов.

В настоящий момент эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости, который наблюдается уже в 56 субъектах РФ.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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