Мишустин счел недостаточным уровень вакцинации в РФ для победы над COVID

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен для того, чтобы остановить распространение инфекции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане смогли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов. Однако уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом в понедельник.

Он отметил, что положение дел осложняется и сезонными заболеваниями - гриппом и простудой. "Это тоже дополнительная нагрузка на врачей", - подчеркнул премьер.

По словам Мишустина, в каждом регионе разная ситуация, темпы распространения инфекции могут отличаться. "В зависимости от этого нужно принимать меры, чтобы обезопасить людей от вируса, опираясь на рекомендации в первую очередь санитарных врачей", - сказал он.

Глава правительства отметил, что необходимо корректировать и организацию медицинской помощи. "Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах и с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд", - отметил он.

В данный момент, по его словам, уже развернуто в полтора раза больше коек, чем осенью прошлого года.

По словам Мишустина, динамика распространения коронавируса в стране вызывает в правительстве серьезное беспокойство. "Заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ. Много пациентов в больницах: в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", - отметил премьер.

На федеральном уровне власти продолжат принимать меры к тому, чтобы система здравоохранения могла работать стабильно, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь, продолжил он.

"Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты, поддерживаем высокий уровень тестирования", - сказал Мишустин.

По данным оперштаба на 4 октября, за сутки в России был выявлен еще 25 781 случай заболевания коронавирусом, это максимальное значение со 2 января.