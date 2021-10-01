Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Режим COVID-free для определенных общественных пространств будет введен с ноября в Калининградской области, сообщил губернатор региона Антон Алиханов журналистам в пятницу.

"Мы сейчас прорабатываем COVID-free режим с ноября. Сейчас выбираем те отрасли, - скажем так, посещение музеев, кинотеатров, еще каких-то спортивных мероприятий, - которые будет возможно с ноября посещать только людям, у которых есть прививка и которые переболели (коронавирусом - ИФ) в последние шесть месяцев. То есть даже ПЦР-тест не будет давать возможность посещать эти общественные пространства", - отметил Алиханов.

По его словам, введение такого режима необходимо в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом и ростом числа заболевших, а также для увеличения темпов вакцинации населения.

"Уровень вакцинации в тысячу человек в день недостаточен. Сейчас больше 74 тыс. доз вакцины у нас в регионе присутствует, я очень прошу всех себя защитить, привиться", - добавил глава региона.

Как пояснил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, "минувшим днем область вышла на новый антирекорд с начала пандемии по числу заболевших за сутки". "Вчера таких было 249 человек. Два прежних пика были зимой в декабре 2020 года, когда максимум заболевших составил 225 человек, а также в этом июле - 240 заболевших", - заявил Лысков.

Он отметил, что, по данным регионального Минздрава, на сегодня в области развернуто 2 046 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Занято почти 1 800 коек. При этом насчитывается 805 пациентов, которые проходят лечение на кислороде и ИВЛ. Это очень много и отражает особую тяжесть заболевания в последние месяцы пандемии, сказал Лысков.

"Хочу отдельно отметить, что, если количество ежедневно заболевших не снизится, власти будут вынуждены в ближайшее время на некоторый период ограничить оказание плановой амбулаторной медицинской помощи. Это не скажется на экстренной помощи и работе стационаров. Но люди должны понимать и знать реальную ситуацию. Так, на днях в Калининграде один из родильных домов был переведен под больных коронавирусом", - добавил пресс-секретарь.

"Этот осенний рост заболеваемости был предсказуем из-за окончания сезона отпусков, начала учебы в вузах и школах, завершения дачного сезона. К сожалению, отмечается и снижение темпов обязательной и добровольной вакцинации", - заключил Лысков.