Калининградский облсуд признал законной обязательную вакцинацию педагогов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация сотрудников системы образования региона признана Калининградским областным судом законной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Данное решение вынесено при рассмотрении иска тренера одной из спортивных школ Калининграда. Истец просил признать недействующим постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан, в том числе работников системы образования. Но суд отказал тренеру, признав решение Роспотребнадзора о вакцинации законным", - сказали в пресс-службе.

Свое решение суд обосновал федеральным законодательством, которое говорит, что в случае неблагоприятного развития эпидситуации допускается назначение профилактических прививок по эпидемическим показаниям отдельным группам граждан. Суд также посчитал, что деятельность в сфере образования "накладывает определенные ограничения и предполагает наличие специальных требований к ее представителям, приверженность их профессиональным принципам, основополагающими из которых является обеспечение сохранности здоровья и безопасности учащихся".

"Исходя из ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, принимаемые меры борьбы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 №12, нельзя признать чрезмерными", - процитировали в пресс-службе решение суда.

Как сообщалось, в Калининградской области обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и работников системы образования, была введена постановлением главного санитарного врача 23 июня.

В настоящее время в области вакцинированы 438 200 человек, полностью завершена иммунизация у 381 011. Так же в регионе введена система QR-кодов для посещения различных общественных мест, в том числе торговых центров и государственных учреждений.