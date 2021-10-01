Работа большинства мобильных пунктов вакцинации приостановлена в Удмуртии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Только один мобильный пункт вакцинации от коронавируса продолжил работу в Удмуртии с пятницы, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В Ижевске с 1 октября начал работу новый пункт вакцинации в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он будет работать вместо мобильного пункта, который с конца июня действовал на центральной площади города.

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации и большой нагрузки на медработников работа остальных мобильных прививочных пунктов в Ижевске приостановлена", - отмечает пресс-служба со ссылкой на вице-премьера Удмуртии Эльвиру Пинчук.

Между тем, прививку также можно сделать в поликлиниках по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии четвертый день обновляются антирекорды по суточной заболеваемости и смертности от коронавируса.

Власти региона ввели ряд ограничительных мер: с 29 сентября закрыты фуд-корты и введены QR-коды на посещение заведений общепита, либо 50-процентная посадка в залах. С 5 октября вход по QR-кодам также планируется установить в местах проведения массовых мероприятий.