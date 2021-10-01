Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбербанк сообщил, что содействует следствию по уголовному делу Раковой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу экс-замминистра просвещения России, вице-президента банка Марины Раковой и оказывает следствию необходимое содействие.

В пресс-службе банке отметили, что "расследование охватывает деятельность Раковой на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке".

Ранее МВД РФ объявило Ракову в розыск по подозрению в мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования". Вместе с ней по делу проходят бывшие сотрудник фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Все трое арестованы с санкции суда.

По данным источника "Интерфакса", дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стал ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - сказал источник "Интерфакса".

По его словам, ущерб, причиненный государству, составил, по оценке следствия, 50 млн рублей. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, которые курировала Ракова.

Сбербанк

Новости по теме

Новости

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

В РФ рекомендовали обновить антивирусы из-за фишинговых писем от имени ФНС

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе
Пандемия коронавируса

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Президент РФ назначил первое заседание новой Госдумы на 12 октября

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });