Сбербанк сообщил, что содействует следствию по уголовному делу Раковой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу экс-замминистра просвещения России, вице-президента банка Марины Раковой и оказывает следствию необходимое содействие.

В пресс-службе банке отметили, что "расследование охватывает деятельность Раковой на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке".

Ранее МВД РФ объявило Ракову в розыск по подозрению в мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования". Вместе с ней по делу проходят бывшие сотрудник фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Все трое арестованы с санкции суда.

По данным источника "Интерфакса", дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стал ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - сказал источник "Интерфакса".

По его словам, ущерб, причиненный государству, составил, по оценке следствия, 50 млн рублей. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, которые курировала Ракова.