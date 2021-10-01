Экс-замминистра просвещения Ракова объявлена в розыск по делу о мошенничестве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск бывшего замминистра просвещения России Марину Ракову по подозрению в мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования", сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Столичный главк МВД расследует уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Фонду, сказала Волк в пятницу журналистам.

Следователи решили привлечь Ракову в качестве обвиняемой в совершении преступления, добавила представитель МВД.

"В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", - сообщила Волк.

Представитель МВД РФ также заявила, что 30 сентября по ходатайству органа предварительного расследования в отношении причастных к совершению преступления по части 4 статьи 159 УК РФ бывших сотрудников Фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристины Крючковой Тверским судом Москвы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В четверг сообщалось, что Тверской суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака на срок до 28 ноября, а также управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

По данным источника "Интерфакса", дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стали ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - Московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - сказал источник "Интерфакса".

По его словам, ущерб, причиненный государству, составил, по оценке следствия, 50 млн рублей. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, которые курировала Ракова.