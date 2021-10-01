Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мантуров пообещал первые результаты испытаний вакцины "Ростеха" к концу года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первые результаты доклинических испытаний комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа разработки госкорпорации "Ростех" появятся до конца 2021 года, пообещал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Директор входящего в "Ростех" холдинга "Нацимбио" Андрей Загорский ранее говорил, что холдинг разрабатывает вакцину от коронавируса. 24 апреля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что эта вакцина будет одновременно защищать против COVID-19 и гриппа, а ее регистрация может произойти уже в конце 2021 или начале 2022 года.

Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минпромторг Денис Мантуров Нацимбио Ростех коронавирус Сергей Чемезов Андрей Загорский

Новости по теме

Новости

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

В РФ рекомендовали обновить антивирусы из-за фишинговых писем от имени ФНС

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе
Пандемия коронавируса

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Президент РФ назначил первое заседание новой Госдумы на 12 октября

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });