Мантуров пообещал первые результаты испытаний вакцины "Ростеха" к концу года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первые результаты доклинических испытаний комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа разработки госкорпорации "Ростех" появятся до конца 2021 года, пообещал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Директор входящего в "Ростех" холдинга "Нацимбио" Андрей Загорский ранее говорил, что холдинг разрабатывает вакцину от коронавируса. 24 апреля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что эта вакцина будет одновременно защищать против COVID-19 и гриппа, а ее регистрация может произойти уже в конце 2021 или начале 2022 года.