"Ростех" не исключил регистрацию своей вакцины от COVID и гриппа в конце года
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Комплексная вакцина от коронавируса и гриппа разработки "Ростеха" может быть зарегистрирована до конца текущего года или в начале 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Я надеюсь, что к концу года - в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
По его словам, вакцина должна защитить и от гриппа, и от COVID-19.
Как отметил Чемезов, "вместо двух уколов можно поставить будет один".
В начале апреля "Ростех" сообщил, что Минздрав одобрил к применению препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших. Отмечалось, что разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе исследований "подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус".
"Ростех" - одна из крупнейших промышленных корпораций России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В отчете компании за 2018 год говорилось, что в "Ростехе" работают более 500 тыс. человек.