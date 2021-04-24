"Ростех" не исключил регистрацию своей вакцины от COVID и гриппа в конце года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Комплексная вакцина от коронавируса и гриппа разработки "Ростеха" может быть зарегистрирована до конца текущего года или в начале 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Я надеюсь, что к концу года - в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, вакцина должна защитить и от гриппа, и от COVID-19.

Как отметил Чемезов, "вместо двух уколов можно поставить будет один".

В начале апреля "Ростех" сообщил, что Минздрав одобрил к применению препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших. Отмечалось, что разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе исследований "подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус".