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Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" в Пензенской области

С рельсов сошли три вагона

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Поезд "Адлер - Томск" столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Пензенской области, в результате с рельсов сошли три вагона, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, в поезде находилось 326 человек. Пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что столкновение произошло в 04:28 в Лунинском районе Пензенской области.

На месте столкновения работают восстановительные бригады РЖД и оперативная группа МЧС России.

Пензенская область МЧС РФ

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