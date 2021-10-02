Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" в Пензенской области

С рельсов сошли три вагона

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Поезд "Адлер - Томск" столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Пензенской области, в результате с рельсов сошли три вагона, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, в поезде находилось 326 человек. Пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что столкновение произошло в 04:28 в Лунинском районе Пензенской области.

На месте столкновения работают восстановительные бригады РЖД и оперативная группа МЧС России.