После ж/д аварии в Пензенской области задерживаются четыре поезда

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Четыре междугородних пассажирских поезда задерживаются после столкновения поезда и грузовика на переезде в Пензенской области, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

"Из-за ДТП на переезде перегона Лунино - Гольцовка (Пензенская область) задерживаются четыре пассажирских поезда: № 116 Адлер - Томск, № 340 Новороссийск - Нижний Новгород, № 312 Новороссийск - Воркута, № 51 Пенза - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пригородный поезд сообщением Булычева - Пенза отменен.

Для пассажиров задерживающихся поездов организовано питание. Пассажиров поездов, следующих в Саранск и в Пензу, доставят до железнодорожных вокзалов этих городов автобусами.

По данным КбшЖД, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд перегона Лунино - Гольцовка перед приближающимся поездом при запрещающих показаниях исправно работающей автоматической сигнализации.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП был допущен сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания.

В составе поезда 11 вагонов, в которых ехали 336 пассажиров.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК по Приволжскому федеральному округу и Приволжская транспортная прокуратура проводят по данному факту проверки.

В ночь на субботу в Лунинском районе Пензенской области произошло столкновение пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и автомобиля "КамАЗ", который перевозил автокран. В результате произошел сход с рельсов трех вагонов. Пострадавших нет. Пассажиры перемещены на станцию Лунино.