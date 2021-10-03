Водитель опрокинувшегося в Хабаровском крае автобуса не справился с управлением

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, перевернувшегося в воскресенье в Хабаровском крае, не справился с управлением, сообщила прокуратура региона.

"На трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района водитель пассажирского автобуса маршрута села Богородское - Хабаровск не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, травмы в результате аварии получили десять пассажиров, среди пострадавших - пятилетний ребенок, у него черепно-мозговая травма. Борт санавиации доставил в Хабаровск всех пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"Девять человек доставлены в краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске. Их состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура Нанайского района проводит проверку по факту аварии. Надзорное ведомство даст оценку состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя автобуса.

Ранее со ссылкой на следственное управление СКР по региону сообщалось, что госпитализированы восемь пострадавших в ДТП.

По уточненным данным от Госавтоинспекции Хабаровского края, в момент ДТП в автобусе находились 30 человек. Также ГИБДД сообщала о 12 пострадавших.

Согласно фотографиям с места происшествия, предоставленных пресс-службой ГИБДД по Хабаровскому краю, автобус принадлежит компании "5 звезд".