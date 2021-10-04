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Трое пассажиров попавшего в ДТП автобуса остаются в больнице в Хабаровском крае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Большинство пострадавших в аварии автобуса в Нанайском районе Хабаровского края отправлены на амбулаторное лечение, трое остаются в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

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"На госпитализации в ККБ №2 остается трое пострадавших, в том числе один несовершеннолетний ребенок, врачи оценивают состояние всех троих как удовлетворительное, у пострадавших легкие, в основном черепно-мозговые травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что остальные 6 человек, доставленные в больницу после ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, автобус компании "5 звезд" попал в аварию в ночь на воскресенье в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района. По данным ГИБДД, в машине находилось 30 человек, когда она съехала в кювет и перевернулась. Всего пострадало 12 человек, девять пассажиров санавиацией доставили в Хабаровск.

Водитель автобуса не справился с управлением, сообщала прокуратура региона. Ведомство проводит проверку состояния дорожного покрытия и соблюдения режима труда и отдыха водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования по поручению председателя СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Хабаровский край

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