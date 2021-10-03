Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе в районе поселка Иннокентьевка Хабаровского края, сообщили "Интерфаксу" в Управлении ГИБДД региона.

"Маршрутный автобус, в котором находились 40 пассажиров и водитель, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло в Нанайском районе. Пострадали 12 человек", - сказал представитель ГИБДД.

Пострадавшие доставлены в больницу. Остальных разместили в пункте временного размещения в Дома культуры в селе Джонка.