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Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом проверяют следователи в Хабаровском крае.

"Следственным отделом по Нанайскому району СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУ СК.

По информации следствия, авария случилась рано утром 3 октября на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным в результате пострадали 8 человек, они госпитализированы в медицинское учреждение.

По уточненным данным от Госавтоинспекции Хабаровского края, в момент ДТП в автобусе находились 30 человек. Также ГИБДД сообщала о 12 пострадавших.

Согласно фотографиям с места происшествия, предоставленных пресс-службой ГИБДД по Хабаровскому краю, автобус принадлежит компании "5 звезд".

Хабаровский край

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