Крым обновил суточный антирекорд по приросту случаев коронавируса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 420.

"За 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 421 случай новой коронавирусной инфекции", - сообщается на сайте министерства здравоохранения Крыма в воскресенье.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 17 июля - 409.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 80 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 400 новых случаев.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

Глава республики Сергей Аксенов в минувшую пятницу заявил, что вводить новые ограничения пока не планируется, несмотря на рост числа заболевших.