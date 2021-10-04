Второй подряд антирекорд по приросту случаев COVID зафиксирован в Крыму

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 430.

По состоянию на 3 октября, в республике зарегистрировано 435 случаев COVID-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения Крыма в понедельник.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 2 октября - 421, до этого антирекорд в последний раз обновлялся в июле.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 80 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 400 новых случаев.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

Глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 1 октября, заявил, что вводить новые ограничения пока не планируется, несмотря на рост числа заболевших.