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Турпоток в Крым вырос на четверть к допандемийному показателю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Около 8,3 млн туристов посетили Крым с начала этого года, что на четверть больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 млн туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

При этом в сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019-го.

Глава республики уточнил, что 62% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - поездами.

Как сообщалось, Крым побил постсоветский годовой рекорд по приему туристов еще в сентябре.

Предыдущий рекордный показатель был достигнут в 2019 году - 7,43 млн человек. За 2020 год, когда вводились строгие ограничения из-за распространения коронавируса, в Крыму отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше.

Сергей Аксенов Крым

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