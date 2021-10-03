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Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госсовет принял решение об исключении понятия образовательных услуг из закона об образовании как несоответствующего деятельности учителя, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"По итогам поручения госсовета принято решение исключить понятие образовательные услуги из деятельности учителя. Потому что учитель точно не оказывает услуги. Учитель прежде всего это признание, миссия, воспитание, служение", - сказал Кравцов в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года" в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что поправки в закон об образовании уже готовы.

Минпросвещения Сергей Кравцов

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