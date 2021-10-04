ЦИК РФ зарегистрировал 60 депутатов Госдумы от четырех партий

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение зарегистрировать 60 избранных по федеральному избирательному округу депутатов Госдумы восьмого созыва от четырех парламентских партий.

Согласно постановлению комиссии, одобренному на заседании ЦИК РФ, от КПРФ зарегистрированы три человека, от ЛДПР - один депутат, от "Новых людей" - два человека, включая главу исполнительного комитета партии Владислава Даванкова.

По решению ЦИК РФ, принято решение зарегистрировать 54 депутата от "Единой России". Среди них - замглавы Минтруда Ольга Баталина, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, а также Василий Пискарев, который в седьмом созыве Госдумы возглавлял комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Центризбирком России также принял решение передать 12 вакантных мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии "Единая Россия".

Так, согласно постановлению ЦИК РФ, одобренному на заседании комиссии в понедельник, думский мандат единороссов передан худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову. Вакантный мандат передается от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).

ЦИК РФ также передал депутатский мандат "Единой России" Дмитрию Вяткину (региональная группа номер 11 - Челябинская область), Елене Цунаевой (региональная группа номер 41 - Вологодская область, Новгородская область), а также Владимиру Гутеневу (региональная группа номер 15, Самарская область).