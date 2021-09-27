Директор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Государственной Думы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в понедельник.

"Михаил Борисович отказался от мандата депутата Госдумы, он подал соответствующее заявление", - сказал собеседник агентства.

Пиотровский возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму от Петербурга. В группу также входили, в частности, глава городского законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутат Госдумы Сергей Боярский.