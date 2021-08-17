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МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия адекватно отреагирует на недружественный шаг Северной Македонии, объявившей персоной нон грата российского дипломата, сообщил во вторник МИД РФ.

"Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем уточняется, что Северная Македония высылает сотрудника российского посольства в Скопье, который завершил свою командировку еще до того, как данное решение было обнародовано.

"К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям", - отмечается в сообщении МИД.

По данным ряда СМИ, персоной нон грата объявлен заместитель военного атташе российского посольства, деятельность которого македонские власти сочли несоответствующими дипломатическим правилам.

В посольстве РФ в Скопье "Интерфаксу" ранее заявили, что российская сторона рассматривает ответные меры. Там отметили, что дипломат уехал за десять дней до этого по завершении командировки.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решение властей Северной Македонии, заявил ранее "Интерфаксу": "Такой необоснованный и недружественный шаг, разумеется, не останется без ответа".

МИД РФ Северная Македония

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