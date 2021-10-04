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ЦИК подтвердил только 9% сообщений "Голоса" о нарушениях на выборах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России проверил сообщения из доклада движения "Голос" (внесено в реестр Минюста незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента) о нарушениях на прошедших выборах, 9% из них подтвердились, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она уточнила, что речь идет о "Карте нарушений", ЦИК ее видел уже 20 сентября, на следующий день после трехдневного голосования.

"Мы тщательно проверили все 5 456 сообщений о предполагаемых нарушениях, которые там размещены (...). Сейчас подтвердилось всего 9%", - сообщила Памфилова.

По ее словам, среди 9% подтвердившихся нарушений уже были те, по которым ЦИК принял меры - аннулировал бюллетени.

70% из остальных сообщений о нарушениях являются ложью и не подтверждаются, продолжила глава ЦИК. Еще примерно 30% сообщений содержали информацию, которая не относится к нарушениям.

Памфилова напомнила, что в 2019 году подтвердилось 14% подобных сообщений о нарушениях.

От имени ЦИК она пообещала подавать в суд на тех, кто распространяет "заведомую ложь и клевету" о выборах. Первым кандидатом в ответчики она назвала автора телеграм-канала, который сообщил о фальсификациях с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в пользу "Единой России", но при этом ошибся в данных о количестве участников онлайн-голосования.

Кроме жалоб, ЦИК с 17 по 24 сентября получил еще 1244 обращения по поводу минувших выборов, сказала также Памфилова. Она уточнила, что обращения направляли в основном участники избирательного процесса, а не избиратели. 0% обращений касались выборов в Госдуму. Избирательная кампания завершится в начале декабря, когда закончится работа с обращениями.

Памфилова отметила, что большинство избирательных комиссий на выборах грамотно работали с обращениями, поэтому количество обращений в ЦИК снизилось. Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга, Башкирии, Московской, Ростовской и Ивановской областей. Из дошедших до ЦИК 1244 жалоб 1184 были направлены в региональные комиссии, центральная комиссия продолжает следить за их судьбой.

Сам ЦИК рассмотрел 60 обращений. Нарушения подтвердились в 30 обращениях, 18 из них направлены на рассмотрение в правоохранительные органы.

После рассмотрения жалоб и обращений ЦИК проанализирует и подведет итоги избирательной кампании с представителями Общественной палаты, Совета по правам человека при президенте, омбудсменами и наблюдателями, сообщила также Памфилова.

Центризбирком Элла Памфилова Москва Единая Россия Голос

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