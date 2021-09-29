Полиция Москвы назвала политическими последние заявления КПРФ

Несанкционированная акция сторонников КПРФ против итогов выборов в Госдуму в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве полиция выявляет и задерживает лиц, причастных к призывам, организации и участию в несогласованных акциях КПРФ 20 и 25 сентября в центре столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Эти разъяснения сделаны в связи с недавними заявлениями коммунистов для СМИ. В управлении расценивают публичные заявления представителей КПРФ "как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющих мероприятия по обеспечению общественного порядка".

"Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", - подчеркнули в МВД.

В пресс-службе сообщили, что "полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, отказался покинуть помещение и находится там более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы".

Кроме того, по данным полиции, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова на Старом Толмачевском переулке, 17 находился Мухамед Биджев, который "аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности".

"При этом здание сотрудниками полиции не блокировалось, внутрь они не входили", - отметили в МВД.

Коммунисты еще 20 сентября заявили о несогласии с итогами электронного голосования (ДЭГ) на последних выборах в Москве, и подали заявки на проведение митингов протеста 20 и 25 сентября, а также 3 октября. Мэрия все три митинга не согласовала, сославшись на запрет собраний в условиях пандемии.

Тем не менее 20 и 25 сентября на Пушкинской площади прошли акции с участием коммунистов. Они обошлись без задержаний. Однако накануне второй акции в полиции предупредили, что за участие в первой на тот момент были привлечены к ответственности около 30 человек и продолжались поиски других протестующих.

28 сентября в КПРФ заявили, что вынуждены перенести подачу в суд исков о непризнании итогов ДЭГ, поскольку юрист партии Мухамед Биджев вместе с исковыми заявлениями "заблокирован" полицией в городской приемной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Биджев позднее явился в отдел полиции, и 29 сентября получил десять суток ареста по обвинению в организации акции 20 сентября.

Во вторник лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "атаку" на приемную вице-спикера "уголовным преступлением. Он добавил, что на днях обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы прояснить ситуацию с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ, и тот "обещал разобраться по каждому факту".

В среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что направит в ГУ МВД Москвы запрос по жалобам коммунистов, которые утверждают, столкнулись с препятствиями со стороны полиции при попытке оспорить результаты выборов в суде.