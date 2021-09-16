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В Дагестане завели дело из-за отравления школьников слезоточивым газом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления детей в школе №36 в Махачкале (Дагестан), сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 сентября 2021 года примерно в 10:00 двое учеников в коридоре школы в Махачкале распылили слезоточивый газ, в результате чего 20 учащихся школы с признаками отравления были госпитализированы.

Ход расследования дела поставлен на контроль руководитель регионального управления СКР Анатолием Щуровым, отметили в ведомстве.

Ранее в мэрии Махачкалы "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента в школе Махачкалы пострадали 24 человека, из них 19 были госпитализированы.

Среди пострадавших - ученики со второго по десятый класс и один учитель. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что три школьника помещены в реанимацию из-за необходимости обеспечения их кислородом.

СКР Дагестан Махачкала

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