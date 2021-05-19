Два новокузнецких школьника попали в реанимацию после отравления газом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Новокузнецке двое из 11 учеников школы № 26, которым стало плохо после распыления в классе газа из баллончика, попали в реанимацию. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Министерстве образования Кемеровской области.

Остальные девять пострадавших лежат в общей палате, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В реанимацию поместили двух пятиклассников. По словам представителя министерства, они чувствуют себя хорошо, но их решили наблюдать в реанимации.

Пострадавшим проводят детоксикацию.

Днем в среду учителя и ученики школы почувстволи першение в горле, прошла эвакуация, сообщали ранее в СКР. В этом ведомстве, МВД и прокуратуре считают, что кто-то из школьников распылил в помещении баллончик с перцовым газом. По факту проводятся проверки. После обследования помещений в школе возобновились уроки.