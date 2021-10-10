В крушении самолета в Татарстане погибли 16 человек из 22 находившихся на борту
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, 6 пострадали, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Пострадавшие направлены в больницы Набережных Челнов и Казани, сообщили со своей стороны "Интерфаксу" в Минздраве региона.
В МЧС подчеркнули, что, по уточнённым данным, всего на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Ранее сообщалось, что погибли 15 человек, семеро получили ранения.
В воскресенье, 10 октября, в Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.
На место крушения вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов.
L 410 "Turbolet" (Л-410) - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне - чешский завод Aircraft Industries). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлётно-посадочными полосами). Способен перевезти до 19 пассажиров или 1 800 кг груза на расстояние до 1 500 км.