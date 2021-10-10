Власти Татарстана окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в крушении L-410

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана помогут семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе в Мензелинском районе, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.ь

В воскресенье, 10 октября, Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.

По данным Минздрава РФ, в результате крушения погибли 16 человек, 6 пострадали.

В МЧС сообщают, что, по уточнённым данным, всего на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Пострадавшие в результате крушения самолета транспортируются в больницы Набережных Челнов и Казани.